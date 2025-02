Google Maps zeigt den Golf von Mexiko jetzt als Golf von Amerika an

HQ

Donald Trump hatte einige große und wilde Ideen, die zu seiner Rückkehr in diesem Jahr führten. Eine dieser Ideen war die Umbenennung des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika, was außer dem Namen des Gewässers eigentlich keine wesentlichen Änderungen mit sich bringt.

Nach der Umbenennung durch Trump zeigt Google Maps den Golf nun in Klammern als Golf von Amerika an, wobei der Golf von Mexiko immer noch der ursprüngliche Name des Gewässers ist. Über The Verge wird es für mexikanische Nutzer immer noch als Golf von Mexiko angezeigt, aber alle anderen erhalten jetzt einen zusätzlichen Namen.

Wir müssen sehen, ob diese Namensänderung bestehen bleibt. Zumindest im Moment scheint Trump darauf beharrlich zu sein, ihn den Golf von Amerika zu nennen, aber im Laufe seiner Präsidentschaft könnten andere Themen, die dringendere Aufmerksamkeit erfordern, dazu führen, dass wir ihn wieder den Golf von Mexiko nennen.

Welchen Namen bevorzugen Sie?

