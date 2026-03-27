Google kündigte eine neue Open-Source-Version des Android Automotive OS an.

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Es sieht so aus, als würde Google in naher Zukunft eine viel zentralere Rolle in Ihrem Auto übernehmen. Das Unternehmen hat eine neue, quelloffene Version seines Android Automotive OS angekündigt, die nicht nur Infotainment, sondern auch fast alles andere darin betreiben soll.

Die aktualisierte Plattform heißt Android Automotive OS for Software Defined Vehicles (AAOS SDV), und anstatt einfach Apps auf einem Armaturenbrett auszuführen, wird Googles Software laut InsideEV als zentrales System positioniert, das große Teile der Fahrzeugfunktionalität steuert.

Dazu gehören Dinge wie Klimaanlage, Sitzverstellungen, Beleuchtung und Displays – Bereiche, die traditionell von separaten Softwaremodulen verschiedener Anbieter gesteuert werden. Durch die Konsolidierung dieser Systeme zielt Google darauf ab, die Entwicklung zu vereinfachen und die Komplexität zu verringern, der Autohersteller derzeit ausgesetzt sind.

Dieser Schritt ist Teil eines breiteren Branchentrends hin zu sogenannten "softwaredefinierten Fahrzeugen", bei denen Funktionen nach dem Kauf aktualisiert, verbessert oder sogar aus der Ferne hinzugefügt werden können. Google sagt, dass die Open-Source-Veröffentlichung der Plattform es den Herstellern ermöglichen wird, auf einer gemeinsamen Grundlage aufzubauen, während sie sich auf ihre eigenen einzigartigen Funktionen und ihr Branding konzentrieren.

Die neue Plattform soll später 2026 über das Android Open Source Project verfügbar sein, wobei Partner wie Renault und Qualcomm bereits an der frühen Entwicklung beteiligt sind.