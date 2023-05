Google kündigt das Pixel Fold offiziell an

HQ

Es wird seit langem gemunkelt, dass ein Google Pixel Fold-Gerät auf dem Weg ist, und jetzt hat Google die Gerüchte endlich beendet, indem es das Gerät tatsächlich angekündigt hat. Im Rahmen eines seltsamen Star Wars Day-Witzes, in dem das Technologieunternehmen erklärte: "May The Fold Be With You", erhalten wir einen ersten Einblick in das Gerät und sogar darüber, wann wir damit rechnen können, mehr darüber zu erfahren.

Auf der Website des Pixel Fold heißt es lediglich, dass Google das Gerät am 10. Mai während der Google I/O-Keynote vorführen wird, und das ist alles, was wir derzeit offiziell über das Telefon wissen.

Die Website enthält einen Haftungsausschluss, der besagt: "Pixel Fold kommt bald. Dieses Gerät wurde nicht gemäß den Vorschriften der Federal Communications Commission oder anderer Aufsichtsbehörden zugelassen. Diese Geräte dürfen erst verkauft oder anderweitig vertrieben werden, wenn die erforderlichen gesetzlichen Genehmigungen vorliegen."

Es besteht also wahrscheinlich eine gute Chance, dass wir nächste Woche ein Veröffentlichungsdatum erhalten, da das Gadget hoffentlich bis dahin autorisiert ist.