Google investiert rund 6 Milliarden US-Dollar in Deutschland

HQ

Alphabets Google plant laut Quellen (via Reuters) eine Investition von rund 5 Milliarden Euro (5,8 Milliarden US-Dollar) in Deutschland als Teil der Strategie des Unternehmens, seine Infrastruktur und Rechenzentrumskapazitäten im Land auszubauen.

Die Investition umfasst ein neues Rechenzentrum in Dietzenbach bei Frankfurt sowie die Erweiterung eines bestehenden Standorts in Hanau. Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass es sich bei den Plänen um einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag handelt, obwohl Google die genaue Zahl nicht bestätigt hat.

Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit

Google hat betont, dass seine Expansion in Deutschland auf Innovationen im Bereich KI und klimaneutrale Technologien abzielen wird. Das Unternehmen hat sich bereits verpflichtet, Milliarden in das Land zu investieren und gleichzeitig zukünftige technologische und ökologische Herausforderungen anzugehen.

Für heute um 16.30 Uhr (15.30 GMT) ist eine Pressekonferenz geplant, auf der der deutsche Finanzminister Lars Klingbeil sprechen wird. In der Ankündigung dürften weitere Details zum Umfang und zu den Auswirkungen der Google-Investition in Deutschland enthalten sein.