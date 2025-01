Google hat mit seinem neuesten Update möglicherweise jedes Pixel 4a-Gerät der Welt getötet

HQ

Smartphones sind die am stärksten in unser tägliches Leben integrierte Technologie und übertreffen das Fernsehen und alle anderen Medien bei weitem. Durch sie können wir Spiele spielen, uns informieren, unsere Lieblingssendung im Fernsehen schauen, unsere Steuern oder unseren Tee im Café bezahlen und sogar unsere Großmutter anrufen und sie fragen, ob alles in Ordnung ist. Kurz gesagt, unser Mobiltelefon ist unser Leben.

Aus diesem Grund hat das Update, das Google im Januar für seine Pixel 4a -Geräte eingeführt hat, die Routine aller Nutzer auf der ganzen Welt durcheinander gebracht. Das obligatorische Update hat zu einem ungewöhnlich hohen Verbrauch des Akkus des Geräts geführt, und jetzt wird eine Fehlermeldung angezeigt, in der der Benutzer aufgefordert wird, den Akku durch einen neuen zu ersetzen.

In den letzten Stunden gab es unzählige Nachrichten von Nutzern sowohl in den sozialen Medien als auch in Forenthreads (einschließlich einiger Threads auf Reddit), die erklärten, dass ihr Pixel 4a und der Akku vor dem Update einwandfrei funktionierten, und Google hat keine Informationen zu diesem Thema angeboten, so dass unklar ist, ob alles auf einen schwerwiegenden Fehler zurückzuführen ist, den sie (hoffentlich) schnell patchen werden. Oder eine sehr unorthodoxe Art, eine geplante Obsoleszenz für diese Serie zu erzwingen, die 2020 auf den Markt gebracht wurde.

Haben Sie unter dem obligatorischen Update von Google für Ihr Pixel 4a gelitten?