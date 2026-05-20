Google hat einen neuen Plan für Gemini

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Google hat einen neuen KI-Plan angekündigt. Sie führen einen neuen KI-Plan im Wert von 100 Dollar namens Ultra ein, wie von Android Police berichtet wird.

Der neue AI Ultra-Tarif kostet 100 Dollar pro Monat und bietet bis zu fünfmal höhere Nutzungslimits als der Pro-Plan. Außerdem erhält man beim Start später in diesem Jahr Zugang zu Gemini Spark. Weitere Vorteile sind 20TB Speicher und ein YouTube Premium Individual-Abo. Google stellt außerdem monatliche Google Cloud-Guthaben in Höhe von 40 US-Dollar zur Verfügung, und Abonnenten erhalten 10.000 Flow Credits, die sie über Googles KI-gestützte kreative Tools zur Inhaltserstellung verwenden können. Googles neuer KI-Plan ist eindeutig ein Konkurrent zu ChatGPT Pro und Claude Max, die beide Tarife mit hohen Nutzungslimits für 100 und 200 Dollar pro Monat anbieten.

Google behält seinen 250-Dollar-Ultra-Tarif, senkt aber den Preis auf 200 Dollar pro Monat. Im Vergleich zum AI Pro-Plan bietet er 20-mal höhere Nutzungsgrenzen.