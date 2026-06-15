Google hat eine Art Konkurrent zu Microsoft Flight Simulator 2024

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Google hat in Google Earth eine neue Funktion veröffentlicht, mit der man "um die Welt fliegen" kann. Das Problem ist, dass es Microsoft Flight Simulator sehr ähnlich ist, aber kostenlos, wie Tweak Town berichtet.

Microsoft Flight Simulator 2024 ist ein Flugsimulator auf eigenem Level. Microsoft hat in dieser Nische keine Konkurrenz von anderen großen Akteuren im "Earth Mapping"-Geschäft wie Google ... Bis jetzt. Google hat einen experimentellen Flugsimulator-Modus für Google Earth veröffentlicht, genauer gesagt für die Web-App-Version.

Dieser Modus ist für "lockere Erkundung statt hochpräzises aerodynamisches Training" konzipiert. Google Earth ist kostenlos nutzbar, und als Webanwendung gibt es nichts zu installieren. Ihr könnt hier Google Earth besuchen.