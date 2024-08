Google hat den neuen Google TV Streamer 4K vorgestellt

HQ

Google hat sein neues Streaming-Gerät namens Google TV Streamer 4K vorgestellt, das als direkterer Herausforderer von Apple TV angesehen werden kann als ihre vorherigen Lösungen. Es bietet unter anderem einen neuen Prozessor, der 22% schneller ist als Chromecast mit Google TV, es hat auch den Arbeitsspeicher von 1,5 GB auf 4 GB erweitert und den Speicherplatz von 16 auf 32 GB verdoppelt. Es verfügt auch über einen eingebauten Thread -Router, was bedeutet, dass es als Hub für Ihr Smart Home verwendet werden kann, wenn Sie eines haben.

Google TV Streamer 4K unterscheidet sich im Aussehen etwas von ihren vorherigen Geräten, da es sich nicht um einen Dongle handelt, der an der Rückseite des Fernsehers in der HDMI-Buchse hängt, sondern wie Sie sehen können, eine Box, die auf Ihrem TV-Schrank platziert werden kann, genau wie Apple TV.

Darüber hinaus unterstützt es wie sein Vorgänger die meisten Streaming-Dienste und kann 4K mit HDR darstellen. Dank der KI von Google solltest du aber von den verschiedenen Streaming-Diensten bessere Empfehlungen bekommen, als du bisher erhalten hast. Die Cast-Funktion wird natürlich auch verfügbar sein, wenn Sie etwas von Ihrem Handy oder Tablet streamen möchten.

Google TV Streamer 4K ist in den Farben Hazel und Porcelain erhältlich und wird am 24. September zu einem Preis von 99,99 $ in den Handel kommen.