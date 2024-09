Google gewinnt Rechtsstreit gegen EU

HQ

Google und die EU waren in den letzten Jahren in mehrere Rechtsstreitigkeiten über verschiedene Wettbewerbsfragen verwickelt, und heute ging der Tech-Riese als Sieger aus einem davon hervor. Die Court of Justice of the European Union hat ein Urteil aus dem Jahr 2019 aufgehoben, in dem das Unternehmen zur Zahlung einer Geldstrafe von 1,5 Milliarden US-Dollar verurteilt wurde.

Laut AP News betraf der Streit einen Zeitraum, in dem Google angeblich Websites mit seiner Suchmaschine daran hinderte, Anzeigen von anderen Anbietern anzuzeigen. Die Europäische Kommission kann zwar gegen die Entscheidung Berufung einlegen, aber es ist noch nicht klar, ob sie dies tun wird.

Diese Entscheidung kommt nur eine Woche, nachdem die Europäische Kommission beschlossen hat, dass Google zusätzliche rund 2,7 Milliarden US-Dollar an Strafen zahlen muss, weil das Unternehmen seinem eigenen Preisvergleichsdienst Vorrang vor konkurrierenden Alternativen eingeräumt hat.