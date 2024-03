Google feiert die Ankunft von Final Fantasy VII: Rebirth mit einer Browser-Überraschung

HQ

Um die Ankunft des sehr, sehr gut aufgenommenen Final Fantasy VII: Rebirth zu feiern, hat sich Square Enix mit Google zusammengetan, um eine kleine Überraschung in der Suchleiste Ihres Browsers zu schaffen.

Wenn du einfach "Final Fantasy" oder "Chocobo" in die Google-Suchleiste eingibst, siehst du ein Symbol am unteren Rand des Bildschirms, wo du, wenn du darauf klickst, Zeuge einer süßen Animation wirst, in der ein Schwarm verpixelter Chocobo über den Bildschirm läuft und alles zum Rumpeln bringt. Das Schöne an dieser Überraschung ist, dass Sie den Button spammen und unzählige Chocobo auf einmal über Ihren Bildschirm laufen lassen und Ihren Browser um Hilfe schreien lassen können, während er versucht, alle Vögel auf einmal zu rendern.

