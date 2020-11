Google: ''Es befinden sich 400 Stadia-Spiele von 200 Entwicklern in Produktion''

Google hatte mit ihrem Cloud-Gaming-Service Stadia keinen guten Start. Auch wenn die eigentliche Technologie (das Streamen von Spielen) wunderbar funktioniert, fehlt es dem Dienst an verlockenden Features — es fühlt sich ein bisschen ''mager'' an. Langsam aber sicher arbeitet Google jedoch daran dies zu verbessern. Heute ist Stadias Auftritt zwar stärker, an Videospielen mangelt es trotzdem.

Das scheint aber nicht so zu bleiben. In einem Interview mit Mobile Syrup, enthüllte der Stadia Director of Games Jack Buser, dass uns eine Vielzahl von Spielen erwartet. Google will langfristig in die Spieleindustrie einsteigen:

''Auch wenn sich ein Jahr wie eine sehr lange Zeit anfühlt, fangen wir gerade erst an. Wir sind langfristig dabei. Ein Teil der Geschäftsentwicklung wird dadurch beeinflusst, dass Spiele lange brauchen um entwickelt zu werden. Ich weiß also was mit Stadia in drei Jahren, vier Jahren passiert. Und über die langfristige Vision nachzudenken, wie aufregend diese ist — das wird das Abenteuer eines Lebens.

Was ich sagen kann, ist dass wir eine Meilensteinplan mit über 400 Spielen in Produktion, entwickelt von 200 Entwicklern haben. Wenn diese Spiele also landen, egal ob es das Kalenderjahr 2021 ist oder das darauf — ihr werdet von uns in Zukunft hören. Wird es mehr und mehr Entwickler, mehr Spiele geben? Definitiv.''

Geduld zahlt sich bei Stadia also aus. Wir sind gespannt auf die Spiele, die uns in den kommenden Jahren mit dem Dienst erwarten. Mit Stadia Pro als Abo-Modell, hat Google bereits ein attraktives monatliches Angebot an kostenlosen Spielen.