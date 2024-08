Google enthüllt neue Pixel 9-Handys

HQ

Google hat gerade die 9. Generation seiner Flaggschiff-Pixel-Reihe vorgestellt, darunter ein neues Pixel, Pixel Pro, Pixel Pro XL und Pixel Pro Fold. Alle diese Telefone sind mit einem brandneuen Google Tensor G4-Chip ausgestattet, der viele Funktionen verbessern soll.

Erstens, auf den Bildern können Sie sehen, dass das Design größtenteils gleich bleibt, mit ein paar kleinen Unterschieden, die es anscheinend besser in der Hand liegen lassen. Auch an der Kameraleiste gibt es eine Änderung, die eine kleine, aber bemerkenswerte Weiterentwicklung gegenüber früheren Telefonen darstellt. Google behauptet auch, dass das Pixel 9 doppelt so langlebig sein wird wie das Pixel 8.

Auch bei diesen Telefonen liegt ein großer Fokus auf Googles Gemini-KI. Mit dem Kauf Ihres Pixel 9 erhalten Sie ein Jahr Gemini Advanced, unabhängig davon, welches Telefon Sie erwerben, und die KI bleibt auf Ihrem Telefon installiert, um Sie bei täglichen Aufgaben und Aktivitäten zu unterstützen.

Eine bessere Wetter-App, unterschiedliche Größen der Pro-Modelle und mehr zeigen, dass sich das Pixel 9 deutlich von seinen Vorgängern unterscheidet, aber es ist klar, dass die KI im Mittelpunkt steht, wenn es darum geht, die neuesten Funktionen zu präsentieren.

