Google Doodle ist heute ein Abenteuer im Geiste der Olympischen Spiele

Heute ist der offizielle Eröffnungstag der Olympischen Spiele 2020 in Tokyo und Google feiert diesen Anlass mit einem kleinen Spiel. Das heutige Google Doodle heißt "Champion Island" und es fordert die Spieler auf, eine Vielzahl von sportlichen Minispielen zu absolvieren, um Medaillen zu verdienen und letztlich der Weltmeister zu werden. In diesem kleinen 16-Bit-Abenteuer spielt ihr die Ninja-Katze Lucky, also gebt euer Bestes.

Die Anwendung vereint Zwischensequenzen im Anime-Stil und globale Bestenlisten, falls ihr euch mit Menschen auf der ganzen Welt messen wollt. Das Beste an der Aktion ist die Tatsache, dass ihr alle sieben Minispiele und die sympathische Verpackung selbst erleben könnt. Google Doodle ist kostenlos spielbar, ihr könnt es auf der Google-Homepage finden. Ihr braucht dazu nur einen Browser. Wie lange der Spaß erhältlich ist, ist nicht klar, doch normalerweise wechselt dieses Programm recht schnell.