Google bringt Gemini 3.1 Pro heraus

HQ

Eine neue gehypte Version von Gemini, der 3.1 Pro, ist bereits auf einigen Geräten und Plattformen erhältlich. Diese Version ist zumindest auf dem Papier eine enorme Verbesserung, was das Schließen und Verständnis von Code, Bildern, Audio, Video und Text betrifft. Dazu gehört die Erstellung von Echtzeit-Visualisierungen von Daten mit fortschrittlichen Simulationsmöglichkeiten.

Google behauptet, dass diese Version "die Lücke zwischen Komplexität und einem benutzerfreundlichen Design überbrücken wird."

Gemini 3.1 Pro schneidet bei einer Reihe kritischer Tests besser ab als andere KI-Systeme, darunter der ARC-AGI-2, den viele als goldenen Standard betrachten. Gemini 3.1 Pro ist bereits für Pro- und Ultra-Abonnenten verfügbar, einige nur in der Vorschau je nach Plattform.