Google bestätigt den 20. August für Pixel 10 & Wearables Event

Google hat bestätigt, dass sein nächstes Made by Google-Hardware-Event am Mittwoch, den 20. August 2025, in New York City stattfinden wird, um 13 Uhr ET (10 Uhr PT) beginnt und live auf YouTube gestreamt wird. Damit kehrt das Unternehmen nach New York zurück, nachdem es im vergangenen Jahr die Veranstaltung in Mountain View, Kalifornien, ausgerichtet hatte.

Es wird erwartet, dass das Rampenlicht auf die mit Spannung erwartete Pixel 10-Reihe fallen wird, zu der wahrscheinlich das Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und möglicherweise ein staubdichtes Pixel 10 Pro Fold gehören. Gerüchten zufolge könnte das Pixel 10 das erste Telefon von Google mit einem Drei-Kamera-Setup sein, während die Pro-Modelle, einschließlich des faltbaren, Verbesserungen wie größere Akkus, fortschrittliche faltbare Haltbarkeit (möglicherweise IP68) und den neuen Tensor G5-Chip vorstellen könnten, der auf dem 3-nm-Prozess von TSMC basiert.

Zu den tragbaren Updates gehören wahrscheinlich die Pixel Watch 4 – Gerüchten zufolge soll es in 41-mm- und 45-mm-Varianten kommen – und ein aufgefrischter Pixel Buds 2a. Wir erwarten auch eine tiefe Integration mit Android 16 (bereits veröffentlicht), Material 3 Expressive UI und verbesserten Softwarefunktionen, die von Gemini AI unterstützt werden.

Werden Sie einschalten, um zuzuschauen?

