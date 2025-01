Google benennt den Golf von Mexiko auf Karten nach Trumps Dekret in Golf von Amerika um

HQ

Google Maps wird bald einige große Änderungen vornehmen. Im Einklang mit einer neuen Durchführungsverordnung von Präsident Trump wird der Technologieriese den Namen des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika aktualisieren und den Namen des Denali wieder in Mount McKinley umbenennen. Der Schritt folgt auf Trumps Entscheidung, die historischen Namen auf Bundeskarten und -kommunikation wiederherzustellen. Während der Name Golf von Mexiko für Benutzer in Mexiko weiterhin sichtbar ist, werden internationalen Benutzern beide Namen angezeigt. Google verfolgt seit langem die Aktualisierungen der Regierung, wenn es um offizielle Ortsnamen geht (wie sie in einem Beitrag auf X angegeben haben), und diese Änderung ist keine Ausnahme.

Was halten Sie von diesen Namensänderungen?

Shutterstock

Werbung: