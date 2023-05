Goodbye Volcano High auf August verschoben

HQ

Wenn man bedenkt, dass wir seit der Verschiebung auf 2022 kaum etwas von Goodbye Volcano High gehört hatten, war es alles andere als überraschend, als Ko_op bereits im November ankündigte, dass es erneut auf "Sommer 2023" verschoben wurde. Drei Monate später schien das Studio zuversichtlich zu sein, als bekannt wurde, dass das Spiel am 15. Juni auf den Markt kommen sollte. Es stellt sich heraus, dass der Komet wieder einmal einen Umweg macht.

Die kanadischen Entwickler bestätigen, dass Goodbye Volcano High auf den 29. August verschoben wurde. Das liegt nicht nur daran, dass sie mehr Zeit zum Polieren brauchen, sondern sie verbergen auch nicht die Tatsache, dass es auch nicht ideal wäre, gegen Giganten wie Street Fighter 6, Diablo IV und Final Fantasy XVI anzutreten. Ich hoffe, sie wissen, dass dies bedeutet, dass das cool aussehende Spiel ungefähr zur gleichen Zeit wie Armored Core VI: Fires of Rubicon, Sea of Stars, Baldur's Gate III, Lies of P, Starfield und Marvel's Spider-Man 2 erscheinen wird...