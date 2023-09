HQ

Ich liebe ein gutes, erzähllastiges Videospiel. Obwohl ich normalerweise zu Shootern und Action-Adventures tendiert, bin ich immer aufgeregt, wenn ein neues Supermassive-Spiel am Horizont auftaucht, oder für Indie-Projekte, die ähnlich sind, wie We Are OFK und Stray Gods: A Roleplaying Musical. Unnötig zu erwähnen, dass Goodbye Volcano High für August 2023 ganz oben auf meiner am meisten erwarteten Liste stand, und im Gegensatz zu Stray Gods, das mich zugegebenermaßen ein wenig im Stich gelassen hat, hat mich der Titel von KO_OP gespannt gemacht, was das Studio als nächstes auf Lager hat.

Während ich in dieser Rezension von Spoilern abschweife, werde ich der Klarheit halber eine kurze Zusammenfassung dessen geben, worum es bei Goodbye Volcano High geht. Im Wesentlichen schlüpfst du in die Rolle eines jungen Teenager-Dinosauriers, der als Fang bekannt ist und mit dem Stress des Highschool-Abschlusses zu kämpfen hat, versucht, mit ihrer Band ein Rockstar zu werden, und vor allem mit der existenziellen Bedrohung, die durch einen 10 km großen Asteroiden entstanden ist, der sich auf einem Crashkurs für den Planeten befindet (ja, genau derselbe, von dem dir dein Naturwissenschaftslehrer erzählt hat). Mit all diesen widersprüchlichen Themen im Hinterkopf punktet Goodbye Volcano High auch in Beziehungen zu Freunden und Familie und der gelegentlichen Romantikoption, was bedeutet, dass die Dialogoptionen, die Sie auswählen, beeinflussen, wie die Menschen, die Sie treffen, um Sie herum behandeln und handeln. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, gibt es rhythmische Abschnitte, in denen Sie und Ihre Band zu einer Sammlung origineller und eingängiger Songs jammen.

Oberflächlich betrachtet scheint es, als gäbe es nicht viel, was Goodbye Volcano High und Stray Gods trennt, wenn man die prähistorischen und mythologischen Schauplätze weglässt, aber der Gesamtton dieses Spiels ist nur einer von vielen Gründen, warum ich denke, dass KO_OP etwas Besonderes vorhat. Während dies eine Geschichte ist, die von Teenagerangst durchtränkt ist, wie Riverdale, wenn Archie ein anthropomorpher Triceratops und Betty ein Pterodactylus wäre, ist es auch ein Spiel, das Charme und Charakter ausstrahlt. Die Darsteller sind wunderbar umgesetzt und fühlen sich wirklich einzigartig an, und die Dialogoptionen bieten Ihnen viele Möglichkeiten, die Geschichte so zu führen, wie es Ihnen passt, und das alles, ohne massiv unterschiedliche Optionen zu bieten, die sich im Vergleich dazu schwarz-weiß anfühlen. Die Entscheidungen, die du triffst, unterscheiden sich nicht radikal voneinander, sondern sind gerade einzigartig genug, damit du der Handlung deine eigene persönliche Note verleihen kannst.

Hinzu kommt ein allgemeiner Stil, der sich lebendig und frisch anfühlt, auch wenn der Schrecken noch höher wird, wenn der Asteroid der Erde immer näher kommt. Tatsächlich fühlt sich alles so echt an, dass das prähistorische Setting und die anthropomorphen Dinosaurier nur als Designentscheidung und nicht als Identifikationsfaktor wirken, wie es in Stray Gods der Fall ist, wo sich die Welt und die Geschichte von den Charakteren unterjocht fühlen, die an sich schon etwas flach und deprimierend wirken.

Das Einzigartige an Goodbye Volcano High ist auch, wie es aussieht, um die Spieler einzutauchen und zu fesseln. Im Gegensatz zu einigen erzählerischen Spielen, bei denen es sich fast so anfühlt, als müsste man keinen Controller oder keine Maus in der Hand haben, müssen Sie in diesem Titel ständig konzentriert bleiben, da die Entscheidungen zeitlich begrenzt sind und es zusätzliche Gameplay-Abschnitte gibt, die einen erheblichen Beitrag des Spielers erfordern. Einige davon sind die bereits erwähnten Rhythmusabschnitte, in denen du im Takt auf Knöpfe tippst, um mit deiner Band zu wirklich guten und eingängigen Songs abzurocken, aber das kann auch andere kleine Minispiele beinhalten, wie z. B. das Entwerfen eines Bandposters oder das Spielen einer Runde Legends & Lore (ein Spiel im Stil von Dungeons & Dragons) mit deinen Freunden. Goodbye Volcano High ist mehr als seine Kernerzählung, auch wenn dies eindeutig der wichtigste Aspekt ist.

Ich würde sagen, dass es Gelegenheiten gibt, in denen das Spiel Ihnen Dialogoptionen bietet, die nicht wirklich irgendwohin führen oder es Ihnen ermöglichen, einen großen persönlichen Einfluss auf die Geschichte zu nehmen. Einige davon befinden sich sogar in Schlüsselmomenten, die ein wenig enttäuschend wirken, da sich die Geschichte zu einem Schlüsselpunkt aufbaut und einem dann fast das Interaktivitätsangebot unter den Füßen wegzieht. Aber im Großen und Ganzen ist die Erzählreihe gut gestaltet und ermöglicht es Ihnen, die Geschichte von Fang so zu gestalten, wie es Ihnen passt.

Auch das Art-Team hinter Goodbye Volcano High sollte gewürdigt werden, da es sich um einen atemberaubend animierten Titel handelt. Die verschiedenen Charaktere fühlen sich jeweils lebendig und einzigartig an, und die Welt fühlt sich an, als hätte sie Tiefe. Wenn es sich nur um eine Fernsehsendung oder einen Film handeln würde, wäre die Animation eine seiner besten Qualitäten. Es ist wirklich sehr gut gemacht.

Goodbye Volcano High hat mich auf jeden Fall überrascht. Offensichtlich hat KO_OP ein Händchen für diese Art von Spiel, da dies einer der besseren erzählerischen Titel auf dem Markt ist. Es hat sicherlich seine Macken, aber im Allgemeinen ist dies definitiv ein Spiel, das Sie sich ansehen sollten, wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie es wäre, anthropomorphe Dinosaurier mit denen einer Netflix-Highschool-Drama-TV-Serie zu kreuzen.