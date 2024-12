Good Smile präsentiert eine neue, stilvolle Solid Snake Figur

HQ

Good Smile Company hat eine Sammlerfigur in ihrer Figma-Sammlung, die Solid Snake aus Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty zeigt. Die Figur ist ca. 15 cm groß und wird mit zwei austauschbaren Gesichtsausdrücken, mehreren alternativen Händen, verschiedenen Waffen und einem Pappkarton geliefert, in dem sich Snake verstecken kann. Vorbestellungen werden voraussichtlich in Kürze eröffnet, die Veröffentlichung ist für Oktober nächsten Jahres geplant. Ein Preis wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Ist das etwas, das Sie in Ihr Bücherregal aufnehmen würden?