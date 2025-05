India Donaldsons Good One porträtiert die 17-jährige Sam, die mit ihrem Vater und seinem ältesten Freund einen 3-tägigen Campingurlaub macht. Das ist so ziemlich alles, was ich Ihnen geben kann, ohne den Film zu spoilern, da selbst die Inhaltsangabe, glaube ich, zu tief in Good One eintaucht.

Es geht eher beschreibend um die Catskills (die ein Gebirgsgürtel im Bundesstaat New York sind) sowie um die brüderliche Beziehung der Männer, und ein Moment, der dem Film einen ganz anderen Kontext verleiht. Allerdings werde ich das nicht andeuten, da Good One am besten blind erlebt wird. Donaldson nutzt die ganze eine Stunde und dreißig Minuten ihres Debüts unglaublich gut aus, und obwohl sich der Film manchmal so anfühlt, als würde er sich um einen Schlüsselpunkt drehen, sollte man das am besten vermeiden, wenn man ihn sehen will.

Und es ist eine, die ich Ihnen empfehlen würde, besonders wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie in einem Moment wirklich den Vorhang über das Leben eines Menschen zurückziehen. Donaldson leistet wunderbare Arbeit, indem er die Essenz des Menschlichen in den dargestellten Charakteren einfängt. Sams Vater Chris fühlt sich an wie ein Mann, den wir alle kennen, wenn er nicht genau unser Vater ist, und die Dialoge seines besten Freundes Matt wirken manchmal so echt, dass es sich anfühlt, als würde man eher eine Dokumentation als ein Drama sehen. Wenn du jemand bist, der Dinge braucht, die in seinen Filmen passieren, wirst du vielleicht weniger Spaß haben, aber die Verwendung dieses geerdeten, echten Gefühls durch das Schauspiel und die Dialoge lässt das Gefühl entstehen, dass wir mit Sam im Familienurlaub sind.

Dies ermöglicht es Donaldson, im Laufe des Films weiter mit der Spannung zu spielen. Wir wissen, dass wir nicht für einen Freifahrtschein hier sind, und deshalb müssen Sie jedes kleine Ereignis, jeden Moment, in dem etwas schief gehen könnte, in Frage stellen. Ich werde nicht so tun, als würde ich mich an die Kante meines Sitzes klammern oder so etwas. Der Film ist nicht so eindringlich oder bissig, wie ihn einige andere Kritiken bezeichnet haben, aber er ist beeindruckend und ist einer, über den ich in den Tagen nach dem Anschauen immer noch nachdenke.



Die beste Arbeit von Good One ist die Erschaffung des Charakters von Sam. Lily Collias' Darstellung und Donaldsons Schreibstil machen sie zu einer durchweg einnehmenden Hauptfigur, die sich einzigartig modern anfühlt. Ihr Telefon ist ihre Flucht, eine Möglichkeit, mit Freunden in Kontakt zu bleiben und sich von der Situation um sie herum zu entfernen. Auch wenn die Männer auf der Reise ihre Reife kommentieren, zeigt das, dass sie sehr zur Internet-Generation gehört. Sie kann so weise sein, wie sie will, aber sie steht noch ganz am Anfang ihres Lebens.

Es gibt einige wunderschöne Aufnahmen in diesem Film. Tolle, weitläufige Landschaften, die mich an die Zeit erinnern, als ein Freund kommentierte: Amerikaner leben im Garten Eden, wollen aber nur Apartmentkomplexe darauf bauen. Ich bin mir nicht sicher, wie wahr der letzte Teil dieser Aussage ist, aber manchmal reicht die Wildnis von Good One aus, um dich von den kleinlichen Streitereien von Chris und Matt wegzuholen.

Um Good One zu klopfen, wenn ich muss, fühlte sich das Ende ein wenig gehetzt an, und wenn Sie ein wenig darüber wissen, was die Wendung/der emotionale Höhepunkt des Films ist, werden Sie wahrscheinlich Ihre Sehzeit damit verbringen, auf einen Moment zu warten. Insgesamt fand ich jedoch, dass Good One ein brillant gespielter, geschriebener und inszenierter Film ist. Ein Coming-of-Age-Stück, das in so kurzer Zeit so viel abdeckt, ohne dass Sie ein Schleudertrauma bekommen.