Good Omens kehrt im Juli endlich zurück

Es überraschte viele, als Amazon ankündigte, dass Good Omens für eine zweite Staffel auf Prime Video verlängert worden war, da die erste Staffel das Buch von Neil Gaiman und Terry Pratchett direkt adaptierte, ein Buch, das keine Fortsetzung hat. Aber unabhängig davon ist eine zweite Staffel schon seit einiger Zeit in Arbeit, und warum es so lange gedauert hat, liegt daran, dass Gaiman eine völlig neue Geschichte dafür entwickeln musste.

Es ist jedoch endlich an der Zeit, dass die Show ein Comeback feiert, da Prime Video angekündigt hat, dass Good Omens am 28. Juli, wenn die zweite Staffel debütiert, zum Streamer zurückkehren wird. Was die Ankunft der Staffel betrifft, so wird die Show ihren gesamten Sechs-Episoden-Lauf am 28. Juli einstellen, was bedeutet, dass Sie nicht warten müssen, bis jede Episode wöchentlich eintrifft.

In Bezug auf die Geschichte für diese Staffel lautet die Zusammenfassung der Handlung wie folgt: "Die zweite Staffel von Good Omens erforscht Handlungsstränge, die über das ursprüngliche Quellmaterial hinausgehen, um die unheimliche Freundschaft zwischen Aziraphale, einem pingeligen Engel und seltenen Buchhändler, und dem schnelllebigen Dämon Crowley zu beleuchten. Nachdem sie von Anfang an auf der Erde waren und die Apokalypse vereitelt wurde, kehren Aziraphale und Crowley zu einem einfachen Leben unter Sterblichen im Londoner Stadtteil Soho zurück, als ein unerwarteter Bote ein überraschendes Geheimnis aufgibt.

Erwarten Sie einen Trailer für die Staffel, wenn wir uns dem Veröffentlichungsdatum nähern.