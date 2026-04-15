Good Luck, Have Fun, Don’t Die

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Ich bin ohne jegliche Erwartungen in Gore Verbinskis neuesten Film gegangen und ohne einen Trailer gesehen zu haben. Alles, was ich gesehen hatte, war das Coverbild von Sam Rockwell, das sofort an Terry Gilliams skurrile Filme erinnerte.

Gore war Anfang der 2000er Jahre sehr aktiv. Er inszenierte das, was ich für ein sehr erfolgreiches Remake von The Ring halte, das mir im Kino einen Riesenschrecken eingejagt hat. Anschließend wechselte er zu einem sehr, sehr berühmten Franchise, in dem Johnny Depp als ständig betrunkener Pirat umhertorkelte, der sich immer fragt, warum der Rum aufgebraucht ist. Ich muss den Titel nicht buchstabieren, oder? Er hat uns außerdem die Nic Cage-Komödie "The Weather Man", das schlummernde "A Cure for Wellness" und "The Lone Ranger" (der zwar floppte, aber eigentlich ziemlich unterhaltsam war) präsentierte.

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Lassen Sie uns die Handlung schnell durchgehen. Ein Mann aus der Zukunft stürmt in ein Diner in Los Angeles, um ahnungslose Gäste für eine verzweifelte Mission gegen eine böse KI zu rekrutieren. Durch Drohungen und Tricks vereint er eine bunt zusammengewürfelte Truppe, die in ein chaotisches Wettrennen geworfen wird, in dem Zombies und Roboter an jeder Ecke lauern, um das Überleben der Menschheit zu kämpfen.

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Es fällt schwer, keine Parallelen zum Oscar-prämierten Everything Everywhere All At Once zu ziehen. Nein, wir werden nicht auf die gleiche Weise zwischen vielen verschiedenen Universen hin- und hergeworfen, aber es ist wahrscheinlich eine Mischung aus reiner Ästhetik, dem schnellen Tempo und der Unvorhersehbarkeit.

Und die Schwächen... Denn, und das ist vielleicht wie ein Fluchen in der Kirche, ich bin nicht gerade verrückt nach Everything Everywhere All At Once. Ich liebe es, dass so ein Außenseiter-Film bei den Oscars eine riesige Überraschung geschafft hat. Ich liebe die Schauspieler, den Wagemut, die Ästhetik und viel vom Humor. Aber es war zu chaotisch für mich und es passierte zu viel, die ganze Zeit, genau wie der Titel schon sagt. Es fühlte sich an wie ein Film, der von einem Jungen mit schweren Konzentrationsschwierigkeiten gemacht wurde, der einem einfach neue Dinge ins Gesicht werfen wollte.

Und ich erlebe Good Luck, Have Fun, Don't Die auf ähnliche Weise, wenn wir direkt hineingeworfen werden. Ich liebe Rockwell, schon immer, aber anfangs bin ich skeptisch. Der Anfang bewirkt für mich nichts, aber dann kommt der Film in Fahrt und es gibt eine Reihe wirklich erfreulicher Szenen. Wir werden mit viel schwarzem Humor verwöhnt, und dieses fast Scherzen über Amokläufe an Schulen wirkt etwas durchwachsen. Ich verstehe den Punkt – es ist surreal – aber es stört mich.

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Besonders schätzt ich die Szenen zwischen Zazie Beetz und Michael Peña, die sehr gut sind. Es gibt auch ein tieferes, ernstes Thema im Film, das ich für wichtig halte: wie wir künstliche Intelligenz nutzen und was sie bewirkt. Ich bin kein Weltuntergangsprophet, der den Anfang von Terminator 2: Judgment Day vor mir sieht, aber trotzdem nutzen wir es für alles, überall, trotz der vielen Unsicherheiten rund um KI. Also ja, mir gefällt das Thema und es funktioniert. Es wirkt nicht gezwungen, obwohl ich das Gefühl habe, dass Filme über abtrünnige KI langsam etwas... überstrapaziert. Das gesagt, machen einige aufbauende, spannende und subtile Szenen, stilvolle Bilder und talentierte Schauspieler meiner Meinung nach das leider nicht wett. Es ist immer noch viel zu zusammenhanglos, was bedeutet, dass es mir eigentlich egal ist, was passiert, und auch nicht viel für die Charaktere.

Dieser Film hätte davon profitiert, um fünfzehn Minuten gekürzt zu werden und das Drehbuch noch ein paar Anpassungen zu machen. Hier steckt etwas wirklich Gutes, mitten im Chaos aus schnellen Kürzungen und unerwarteten Ereignissen, und weißt du was? Ich hätte gerne ein paar mehr mobile Zombies auf dem Bildschirm gesehen.