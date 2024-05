Gönnen Sie sich ein offizielles Meisterschwert

HQ

Die Master Sword bleibt vielleicht die ikonischste Waffe in Spielen, und sie in den Zelda-Spielen zu führen, ist immer pure Magie. Deshalb vermuten wir, dass viele sich jetzt beeilen werden, ein Stück vorzubestellen, wenn wir Ihnen sagen, dass Sie bald in der Lage sein werden, Ihr eigenes Master Sword zu kaufen.

Bandai Spirit 's Tamashii Nations 'Proplica' Master Sword wurde angekündigt und kann unter diesem Link vorbestellt werden. Das Schwert wird im Oktober ausgeliefert und der Preis für diesen ausgefallenen Artikel liegt bei etwa 115 £/130 € (22.000 Yen). Hier ist die offizielle Beschreibung, übersetzt von Bing:

"Das Master Sword aus der 'The Legend of Zelda'-Serie ist jetzt bei PROPLICA erhältlich.

The Legend of Zelda Master Sword" ist ab sofort in PROPLICA erhältlich. Die kraftvolle Skulptur ist ca. 105 cm lang und strahlt eine überwältigende Präsenz aus. Acht Songs aus der "The Legend of Zelda"-Reihe sind enthalten. Zusätzlich sind Tastenaktionen und ein Vibrations-Gimmick eingebaut.

Dieses Produkt ist ein Ausstellungsmodell, das in Innenräumen genossen werden kann. Nehmen Sie es nicht mit nach draußen oder schwingen Sie es herum."

Vielleicht ist es an der Zeit, sich pünktlich zum Sommer etwas zu gönnen?