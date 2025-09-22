Gönnen Sie sich ein modernes Ninja-Abenteuer für Dreamcast, Mega Drive oder Neo Geo

Retro war wahrscheinlich noch nie so beliebt wie jetzt. Alte Spiele in gutem Zustand werden zu unverschämten Preisen verkauft, da die Leute in Scharen zu klassischen Spielerlebnissen strömen, die für immer funktionieren werden (naja... aber ihr wisst, was wir meinen) ohne DLC, Serveranforderungen oder Updates.

Aber auch heute noch werden immer wieder Spiele für die alten Cartridge-basierten Konsolen veröffentlicht, und selbst einige Neuproduktionen sind zu sehr teuren Sammlerstücken geworden. Eines der lebendigsten Formate ist Mega Drive, was zum großen Teil guten Entwicklungstools zu verdanken ist, und jetzt ist ein spannendes Projekt im Gange: Shadow Gangs Zero. Die Finanzierung erfolgt vollständig über Kickstarter, aber die Spendenkampagne endete vor einem Jahr, was bedeutet, dass es normalerweise zu spät wäre, um mitzumachen.

Aber... Jetzt schreiben die Entwickler, dass es immer noch möglich ist, zum Start eine Kopie von Shadow Gangs Zero zu bekommen, die neben der Mega Drive-Kassette auch physisch für Neo Geo und Dreamcast sowie digital für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht wird. Darüber hinaus ist eine digitale Version für jeden enthalten, der eine physische Ausgabe kauft.

Es sieht so aus, als könntest du mindestens bis Neujahr ein Exemplar dieses von Shinobi inspirierten Abenteuers in die Hände bekommen, und es wird voraussichtlich im Jahr 2026 veröffentlicht (mit einer Demo, die allen Unterstützern versprochen wurde). Wenn Sie Ihren alten Konsolen moderne Retro-Gaming-Action verpassen oder sie auf neuerer Hardware erleben möchten, sollten Sie hier mehr erfahren.

Auch für PC, PlayStation, Switch und Xbox erhältlich.