Gönnen Sie Ihren Xbox-Controllern einen offiziellen Hoodie

Lassen Sie uns Ihnen ein Produkt vorstellen, von dem Sie nicht wussten, dass Sie es brauchen (und wahrscheinlich auch nicht brauchen werden) und von dem Sie vielleicht nicht einmal wussten, dass es existiert. Microsoft hat nun mit dem Verkauf eines Xbox Mini Controller Hoodie begonnen - und genau so klingt es. Hören Sie sich einfach diese Beschreibung dieses Artikels an:

"Es ist die Jahreszeit, in der Sie es sich vielleicht mit einem schönen Kapuzenpullover gemütlich machen möchten. Lassen Sie sich diesen Winter mit einem Mini-Controller-Hoodie nicht von Ihren Controllern ausgeschlossen fühlen."

Sie geben sogar an, dass es "Reißverschluss und winzige Armlöcher für Ihren Controller enthält". Wenn Sie Lust haben, Ihre Controller in diesem Winter stilvoll zu lagern, gehen Sie auf den obigen Link, um einen zu erhalten (oder zwei, eine von jeder Farbe, was wir völlig zufällig getan haben könnten).