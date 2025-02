GoNext Esports ist der Apex Legends Champions der Global Series 2024

HQ

Ein weiteres Jahr mit Wettkämpfen Apex Legends ist in den Büchern. Nach einem actiongeladenen Wochenende, das alle in Sapporo, Japan, stattfand, steht der Sieger fest, was bedeutet, dass wir nun wissen, welches Team den Großteil des Preispools mit nach Hause genommen hat.

Nach einem zermürbenden Turnier war es GoNext Esports, der sich gegen Alliance und Team Falcons durchsetzte. Obwohl sie insgesamt nur 68 Punkte erzielten und damit hinter Alliance 95, Team Falcons ' 75 und Shopify Rebellion 72 zurückfielen, gelang es der Mannschaft, sich das Turnier zu erschleichen, indem sie zwei der acht Spiele in der Finalserie gewann.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass GoNext Esports mit einem Preisgeld von 600.000 US-Dollar und der Trophäe und dem Titel, die mit dem Titel ALGS-Weltmeister verbunden sind, nach Hause geht. Was die nächsten Schritte für dieses Team betrifft, so warten wir jetzt auf den Respawn, um zu erfahren, wie der Plan für die Saison 2025 aussieht.