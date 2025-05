Gollum kehrt zurück: Neuer Herr der Ringe-Film kommt im Dezember 2027 in die Kinos

HQ

Für alle, die nach weiteren Abenteuern in der wunderbaren Welt von J.R.R. Tolkien dürsten, verzweifelt nicht. In etwa zweieinhalb Jahren ist es an der Zeit, sich in The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum erneut von Mittelerde verzaubern zu lassen, wie Variety berichtet. Andy Serkis kehrt (natürlich) als Gollum zurück, aber diesmal sitzt er auch auf dem Regiestuhl, mit Peter Jackson, Fran Walsh und Philippa Boyens als Produzenten.

Der Film wird eine eigenständige Geschichte sein, die irgendwo zwischen Bilbos Geburtstagsfeier und den Ereignissen in Moria angesiedelt ist, mit dem Fokus auf Gollum, wie der Titel des Films vermuten lässt. Die Dreharbeiten sollen nächstes Jahr in Neuseeland stattfinden, und wenn alles nach Plan läuft, werden sowohl Ian McKellen als auch Viggo Mortensen ihre jeweiligen Rollen wieder aufnehmen. Obwohl noch nichts zu 100% entschieden ist.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum feiert am 17. Dezember 2027 Premiere und wird hoffentlich wirklich gut. Wir drücken die Daumen.

Freuen Sie sich auf The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ?