Golfspieler können dem Fegefeuer im kommenden Cursed to Golf entkommen

Wir haben in den letzten Jahren ein paar interessante Golfspiele zu Gesicht bekommen, wie zum Beispiel das RPG Golf Story aus dem Jahr 2017, das sehr seltsame What The Golf? von 2019 und zuletzt Mario Golf: Super Rush, das diesen Sommer auf den Markt kam. Fans von seltsamen Golfvarianten haben noch mehr Ausweichmöglichkeiten, da im nächsten Monat das dystopische Golf Club Wasteland auf den Markt hüpft und darüber hinaus kündigte Thunderful Publishing diese Woche ein weiteres Golfspiel namens "Cursed to Golf" an.

Letzteres wird von Chuhai Labs entwickelt und es ist eigentlich ein Roguelike, in dem man dem Fegefeuer der Golfhölle entkommen muss, indem man nun ja... Golf spielt. Diese Variation des Sports habt ihr aber wahrscheinlich noch nie zuvor gesehen, denn ihr müsst nicht nur in einer bestimmten Anzahl an Spielzügen das Ende des Kurses erreichen, sondern dabei auch die Hindernisse der Karte "überleben", heißt es in der Pressemitteilung. Der neue Trailer gibt euch eine Vorstellung: