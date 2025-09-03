Golf R feiert demnächst sein 25-jähriges Jubiläum mit einem Motor von Audi

HQ

Im Jahr 2027 feiert der Volkswagen Golf R sein 25-jähriges Jubiläum auf dem Markt und dann hat sich der VAG-Konzern dazu entschlossen, dem Performance-Modell des Kleinwagens mit einem neuen Motor zu gratulieren, und zwar nicht mit irgendeinem Motor. Offenbar soll der Golf R 2027 den 2,5-Liter-Fünfzylindermotor von Audi beherbergen, der unter anderem im Auri TT zum Einsatz kam, und Gerüchten zufolge sollen sie ihm pünktlich zum Jubiläum 455 PS abgeholt haben. Ein endgültiger Abschied vom Golf R also, der mit der nächsten Generation leider vom Markt verschwinden wird.