Golf Club Wasteland spielt Golf auf den Überresten der Erde

Das Prinzip von Golf versteht man relativ schnell und deshalb werden die meisten von uns in der einen oder anderen Form auch schon einmal einen kleinen Ball auf dem Boden mit einem Schläger durch die Lüfte befördert haben. Was normalerweise ein Geschicklichkeitsspiel in der prallen Sonne auf saftig grünem Gras ist, wird in den letzten Jahren im Videospielbereich immer wieder durch völlig verrückte Ideen aus dem Kontext gerissen. Genau daran versucht sich auch Golf Club Wasteland.

In diesem Spiel ist die Erde bereits komplett zerstört worden. Die Menschheit lebt jetzt auf dem Mars und besucht unseren einst so schönen, blauen Planeten nur noch, um gelegentlich eine entspannte Runde Golf zu spielen. Während des Spielens erfahren wir mehr über die Katastrophe, die uns dazu gebracht hat, unseren Heimatplaneten zu verlassen. Und wie es jetzt auf dem Mars ist, werden wir wohl auch mitbekommen. Der Titel erscheint Anfang Herbst für PC, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One.