Wie Publisher Ubisoft via Twitter vermeldet, hat Assassin's Creed Valhalla den Goldstatus erreicht und wird wie geplant am 10. November für PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und Stadia erscheinen. Die PS5-Version folgt pünktlich zum Deutschland-Release der neuen Konsole am 19.11.

An dieser Stelle möchten wir auf unsere aktuelle Vorschau zu Assassin's Creed Valhalla hinweisen, in der wir unsere letzten Eindrücke vor der Veröffentlichung schildern.