Goldeneye 007 sprengt sich seinen Weg in die Hall of Fame der Videospiele

HQ

Das legendäre Goldeneye 007 hat sich endlich seinen rechtmäßigen Platz in der World Video Game Hall of Fame verdient. Wie sich viele erinnern werden, revolutionierte das Spiel das Konsolen-Action-Genre – nicht zuletzt dank seines unglaublich süchtig machenden Multiplayer-Modus. Diejenigen unter euch, die damals dabei waren, erinnern sich vielleicht, dass die Erwartungen an das Spiel anfangs schockierend niedrig waren. Filmlizenzspiele haben einfach nicht viel Aufregung ausgelöst, aber die Leute bei Rare haben das getan, was sie in den 90er Jahren am besten konnten – alle Erwartungen völlig in den Schatten zu stellen.

Neben Goldeneye 007 wurden auch Defender, Quake und Tamagotchi geehrt und in die World Video Game Hall of Fame aufgenommen – sie alle haben auf die eine oder andere Weise einen bleibenden Einfluss auf die Branche hinterlassen.

Was sind Ihre schönsten Goldeneye 007 Erinnerungen?