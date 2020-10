Goldenes Cyberpunk 2077 feiert Fertigstellung der Produktion im Neokitsch-Stil

Bei CD Projekt Red wurde in letzter Zeit sehr viel gearbeitet und obwohl den Entwicklern bis zum Launch des Spiels Mitte November noch Samstagsdienst bevorsteht, meldet das Entwicklerteam heute, dass Cyberpunk 2077 jetzt den Goldstatus erreicht habe. Früher bedeutete das, dass ein Spiel fertiggestellt wurde und dass eine spielbare Version des Projekts in die Massenproduktion ginge. Mittlerweile hat diese Meldung deutlich weniger Wert, da zwischen spielbar und "spielbar" gefühlt Welten liegen und Versionen in den Augen des Publishers nicht als final gelten, ehe der Day-1-Patch die Version 1.03 installiert...

Cyberpunk 2077 wurde bereits 2013 angekündigt und es bietet eine offene Welt, die wir ab dem 19. November in der Ego-Perspektive erkunden dürfen. Obwohl die Geschichte etwas kürzer sein soll als in The Witcher 3: Wild Hunt, verspricht das Rollenspiel, eines der umfangreichsten Sci-Fi-Abenteuer zu werden, die wir bis dato gesehen haben.

Quelle: CD Projekt Red.