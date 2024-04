Goldene Axt wird animierte TV-Serie

HQ

Bei allen Sandalen und Zauberern, die Hoffnung auf Segas klassisches altes Side-Scrolling-Action-Fest ist noch nicht vorbei. Denn laut einem neuen Bericht arbeitet Comedy Central derzeit an einer animierten Adaption, die auf Golden Axe basiert.

Eine lange Liste von Synchronsprechern wurde bereits für das Projekt angekündigt, darunter Matthew Rhys, Danny Pudi, Lisa Gilroy, Liam McIntyre und Carl Tart.

Dabei handelt es sich um Talente, die zuvor an mehreren großen Serien beteiligt waren, darunter Star Trek: Lower Decks, The Flash, The Americans und Community. Es gibt also Hoffnung!

Laut den Serienschöpfern Mike McMahan und Joe Chandler wird es in der Serie um eine Gruppe von Kriegern gehen, die gegen die böse Todesotter kämpfen, und es wird insgesamt zehn Episoden voller Gewalt und Humor geben.

Bist du in der Stimmung für animierte Gewalt und denkst du, dass Golden Axe in das Format passen könnte?

