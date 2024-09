Obwohl ich fest davon überzeugt bin, dass die Leute von Frontier Developments ihre Fähigkeiten mit der F1 Manager -Spielreihe immer wieder unter Beweis gestellt haben, besteht kein Zweifel daran, dass diese Simulationsserie eine Herausforderung sein kann, die es zu erlernen und zu meistern gilt. Wenn Sie Tonnen von Informationen, Grafiken, Statistiken und so weiter auf sich geworfen bekommen, kann es ein Albtraum sein, zu bestimmen, was relevant und nützlich ist, und auch, wie Sie dies nutzen können, um Ihr Gameplay zu verbessern. Offensichtlich bewegt sich auch Funselektor Labs in einem ähnlichen Gedankengang, denn der Indie-Entwickler hat nun einen Titel geschaffen, der wahrscheinlich am besten als Mini F1 Manager beschrieben werden kann.

Bekannt als Golden Lap, ist dies effektiv ein F1-Management-Simulator ohne viel Aufhebens. Es wird aus einer Top-Down-Perspektive abgespielt, die einem Streckenlayout ähnelt, und zeigt jedes Auto als eingekreiste Zahl an, während es um die Strecke zoomt. Du musst Reifenstrategien und perfekte Boxenmöglichkeiten bestimmen, dich in wechselnden Wettersystemen zurechtfinden, die richtigen Leute aufbauen und einstellen, um sicherzustellen, dass du erfolgreich bist und Rennen gewinnst, und die Finanzen verwalten und Sponsoring-Herausforderungen abschließen, um das nötige Geld für die Aufrüstung deines Autos in jeder Saison zu verdienen. Im Grunde genommen ist der erwartete Schnickschnack da, aber er ist so weit zurückgeschraubt, dass man dieses Spiel so ziemlich mit einer Hand vom Lenkrad spielen kann.

Das ist sowohl eine Stärke als auch eine Schwäche, ein zweischneidiges Schwert, wenn man so will. Auf der einen Seite macht die Einfachheit Golden Lap zu einem absoluten Vergnügen zu spielen. Das minimalistische Setup nimmt den Stress aus der Simulation und dank des reduzierten Designs kannst du tatsächlich eine ganze Saison in etwa 90 Minuten durchlaufen. Zum Vergleich: Das könnte die Länge eines Rennens in einem F1 Manager Titel sein. Der rudimentäre Aufbau bedeutet jedoch auch, dass Golden Lap etwas von der Komplexität und Detailgenauigkeit fehlt, die wirklich erforderlich ist, um es flüssig zu machen und ohne Probleme zu spielen. Zunächst einmal wird das Wettersystem schrecklich dargestellt. Du weißt, wann in einem Rennen/Qualifying Regen vorhergesagt wird, also kannst du entsprechend planen, aber was du nie wirklich sagen kannst, ist, wie stark der Regen sein wird. Ja, es gibt ein Messgerät, das versucht, dies zu zeigen, aber was Sie als leichten Regen wahrnehmen, bei dem Intermediate-Reifen hervorragend sind, könnte in Wirklichkeit ein Regenguss sein, bei dem jedes andere Team auf volle Regenreifen umsteigt und Sie in massive Schwierigkeiten bringt. Wenn man das mit sehr einfachen Rennstrategiesystemen kombiniert, die es einem nicht wirklich erlauben, die Entwicklung eines Rennens zu kontrollieren, und einer Finanzsuite, bei der Geld so gut wie immer unmöglich zu bekommen ist, erhält man letztendlich eine Erfahrung, die anfängt, zu schwanken, je genauer man es betrachtet.

Aber das ist die Sache, Golden Lap ist am besten, wenn Sie sich auf das Makro und nicht auf das Mikro konzentrieren. Wenn Sie das Rennen aus der Ferne betrachten, schauen Sie einfach auf die Kontrolle der Boxenstrategien, beteiligen Sie sich an der Abstimmung des Autos während der Qualifying-Sessions und geben Sie zwischen den Rennen Geld aus, um Ihren Motor oder Ihr Chassis zu verbessern, wenn Sie sich auf diese Teile konzentrieren und weniger darauf, wie die Simulationselemente wirklich verfeinert und betont werden könnten, um ein erfüllenderes strategisches Erlebnis zu bieten. Das ist der Moment, in dem Golden Lap zu einer absoluten Freude wird.

Ich wäre nachlässig, auch ein wenig über die Präsentation zu sprechen, denn Funselektor hat das Konzept in diesem Spiel wirklich auf den Punkt gebracht. Das minimalistische Design mit leuchtenden Farben, wie wir es bereits beim letzten Projekt des Studios Art of Rally gesehen haben, sticht wirklich hervor. Der Ton und der Soundtrack passen perfekt zum Thema eines F1-Erlebnisses, insbesondere zu einem, das im goldenen Zeitalter des Sports in den 70er und 80er Jahren spielt. Die Benutzeroberfläche ist unglaublich raffiniert und angenehm anzusehen, und ehrlich gesagt erinnert mich das Gesamtbild sehr an Mini Metro und die brillante Ästhetik, die Dinosaur Polo Club für diesen Titel geschaffen hat.

Aber nochmals, Golden Lap ist kein fehlerfreies Spiel. Es hat einige wirklich kompetente und hervorragende Stärken, die es zu einem Riesenspaß machen, aber gleichzeitig gibt es einige Bereiche, die dieses Spiel mit ein wenig Verbesserung und Verfeinerung in zusätzliche Höhen hätten katapultieren können. Wenn der Stress und die Zeitinvestition von F1 Manager Spielen dich davon abhalten, du aber immer noch den Nervenkitzel haben willst, ein Motorsportteam zum Sieg zu führen, indem du auf vertrauten Strecken mit vertraut klingenden Kurven und Sehenswürdigkeiten und vertrauten Teams und Fahrern fährst, dann macht Golden Lap genug richtig, um dies zu einer Top-Wahl zu machen.

