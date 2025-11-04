Golden Joysticks 2025: Hier sind die Nominierten für das Ultimate Game of the Year

HQ

Jede Auszeichnung bei der Golden Joysticks ist für sich genommen prestigeträchtig, aber diejenige, die sich von den anderen abhebt, ist ohne Zweifel die Ultimate Game of the Year. Dies ist im Grunde die eigentliche GOTY-Auszeichnung des Events, und mit dem Golden Joysticks in etwa zwei Wochen kennen wir jetzt die 12 Spiele, die für diese Trophäe nominiert sind.

Die Nominierten sind wie folgt:



Blauer Prinz



Clair Obscur: Expedition 33



Death Stranding 2: Am Strand



Donkey Kong Bananza



Der Geist von Yotei



Hades II



Hollow Knight: Silksong



Indiana Jones und der große Kreis



Kingdom Come: Befreiung II



Höhepunkt



Stiller Hügel f



Gespaltene Fiktion



Das Voting für diesen Award ist ab sofort eröffnet und wird es bis zum 8. November bleiben. Was die Frage betrifft, wer die Golden Joysticks in diesem Jahr moderieren wird, wird Lady Dimistrecu von Resident Evil Village die Moderationsaufgaben übernehmen, da Maggie Robertson als Gastgeberin ausgewählt wurde.