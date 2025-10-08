Gold erreicht Rekordmarke von 4.000 Dollar

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Gold zum ersten Mal über die 4.000-Dollar-Marke gestiegen ist und damit eine historische Rallye fortgesetzt hat, die von geopolitischen Spannungen und der Erwartung niedrigerer Zinssätze in den Vereinigten Staaten angetrieben wurde. Das Edelmetall war in diesem Jahr einer der stärksten Performer, gestützt durch die Käufe der Zentralbanken, Zuflüsse in goldbesicherte ETFs und einen schwächeren Dollar. Politische Unruhen in mehreren Regionen haben die Attraktivität als sicherer Hafen erhöht, während die Anleger die Auswirkungen des anhaltenden Shutdowns der US-Regierung auf die Wirtschaftsindikatoren abwägen. Auch andere Edelmetalle legten zu, wobei Silber, Platin und Palladium solide Zuwächse verzeichneten. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!