Double Fine betrachtet Psychonauts 2 als fertiges Produkt. Am Freitagabend erfolgte pünktlich zum Wochenende die Goldmeldung und damit gilt der Titel als bereit für die Veröffentlichung. Das Spiel wird in zweieinhalb Wochen auf PC, PS4 und Xbox landen, eine Verzögerung ist nicht zu erwarten. Erste eigene Eindrücke zum Spiel gibt es in diesem Artikel.