Goichi Suda51 verabschiedet sich von Travis Touchdown und No More Heroes

Heute ist ein bewegender Tag für die Fans von Travis Touchdown, denn Grasshopper Manufacture liefert auf der Nintendo Switch das neueste Spiel der Reihe aus - No More Heroes 3. Wir haben es die Woche leider nicht geschafft, euch rechtzeitig eine Kritik anzubieten, doch darauf müsst ihr nicht mehr lange warten. Auch ohne eigenen Test wollen wir auf die Veröffentlichung des absurden Actionspiels hinweisen, nicht nur weil wir extra ein Interview mit dem Chefentwickler Goichi "Suda51" Suda produziert haben.

In einem offenen Brief spricht der Creative Director mit den Fans über den Abschied seines Titelhelden. Im gewohnt scherzhaften Ton teilt der Entwickler einige Anekdoten aus der Produktion mit, bevor er zum letzten Bankett ausruft und sich bei uns bedankt:

"Ich hoffe, dass ihr alle die Sommerhitze gut übersteht.

Es gibt ein brandneues, aufregendes Actionspiel, in dem die gesamte Galaxie in einen Kriegszustand versetzt wird. [Der Titel] wird hoffentlich dazu beitragen, diese brütende Hitze und Feuchtigkeit zu vertreiben, [denn] es wird am 27. August veröffentlicht.

Dieses Spiel heißt No More Heroes 3 Final Bout - All-Out Galactic War!

Zumindest sollte es so heißen, aber der Untertitel war zu lang, also nahmen wir den Hinweis aus der Rocky-Serie an und [nannten] es stattdessen einfach No More Heroes 3.

Wie mit dem Hinweis 'Finale' bereits angedeutet wird, wird Travis Touchdown endlich das Ende seines letzten Kampfes erreichen und sich auf eine wohlverdiente, lange Reise begeben.

Begleitet ihn dabei, wenn er im Garten absolut wild wird - nein, im Kosmos des Wahnsinns!

Ich trage tausend Gedanken mit mir herum, während ich noch einmal die Straße des Donners entlang rase.

Am Ende der Reise fällt das purpurrote Motorrad in einen tiefen Schlaf.

Auf Wiedersehen, Travis.

Auf Wiedersehen, No More Heroes.

Auf Wiedersehen, flüchtige Momente und Tage.

Lebe wohl, Travis Touchdown [...]!"