Gohan und Piccolo schmieden ihre Bindung im Roster Trailer für Dragon Ball: Sparking! Zero

Wie gestern angekündigt, enthüllte Bandai Namco heute seinen neuen Trailer zu Dragon Ball: Sparking! Zero, dem Nachfolger der Budokai Tenkaichi-Serie, der in den kommenden Monaten erscheinen soll.

Während wir einen allgemeineren Charakter-Trailer erwartet hatten, war das, was wir vom Team bekamen, etwas Aufregenderes und Emotionaleres. Der Trailer heißt "Master and Apprentice" und dreht sich um die Bindung, die wir in der Manga- und Anime-Serie zwischen verschiedenen Charakteren geknüpft haben.

Zum Beispiel sehen wir Gohans Anfänge als Schüler von Piccolo Jr. und sein Training nach Gokus Tod durch Raditz. Wir sehen auch, wie Gohan (erwachsen) und Videl vor dem Turnier verliebt trainieren und Meister Roshi Yamchu an seine Grenzen bringt. Großartige Momente, die wir auch im Spiel noch einmal erleben werden, sobald es sein Veröffentlichungsdatum festlegt.

Dies sind die zehn Charaktere, die heute bestätigt wurden und die zusammen mit den vorherigen insgesamt 61 Kämpfer für Dragon Ball: Sparking! Zero ergeben, obwohl aus dem Bild unten klar hervorgeht, dass der endgültige Kader sehr, sehr groß sein wird.

Dragon Ball: Sparking! Zero bestätigte den Kader am 30. April. Null



Gohan (Kind)



Gohan (Erwachsene)



Gohan (Zukunft)



Gohan (Zukunft), Super-Saiyajin



Trunks (Schwert)



Trunks (Schwert), Super-Saiyajin



Videl



Beerus



Whis



Meister Roshi