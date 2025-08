GOG.com bietet dreizehn Spiele für Erwachsene an, um gegen die Zensurwelle zu protestieren

HQ

Vor ein paar Wochen haben wir berichtet, dass Steam damit beginnt, Spiele für Erwachsene zu entfernen. Dies war auf die Tatsache zurückzuführen, dass die australische Gruppe Collective Shout einen offenen Brief an Zahlungsplattformen (wie Visa, Mastercard, PayPal usw.) geschrieben hatte, in dem sie sie aufforderte, die Möglichkeit zu entfernen, für Spiele mit einem unangemessenen Thema zu bezahlen. Dies wiederum hat dazu geführt, dass viele Spieler wütend geworden sind und begonnen haben, für das Recht zu kämpfen, beliebige Spiele zu spielen - auch in Form dieser Petition, die Unterschriften sammelt, um die Initiative zu stoppen.

Im Grunde genommen besteht die Sorge, dass dies dazu führen wird, dass Spiele ohne triftigen Grund massenhaft verboten werden. Gamer sind, gelinde gesagt, eine lautstarke Gruppe, die sich nicht zurückzieht, wenn Unzufriedenheit aufkommt, und GOG.com hat kürzlich eingegriffen, um zu helfen.

Als Protest gegen das, was vor sich geht, haben GOG.com 13 Spiele verschenkt, die als ungeeignet für Minderjährige eingestuft werden können, wie z.B. Postal 2 und auch andere Spiele, bei denen man sicherlich nicht möchte, dass Mama und Papa einen spielen sehen (Helping the Hotties, Fetish Locator Week One und Being a Dik u.a.). Dies geschieht lediglich, um zu zeigen, dass es für Geschäfte zu einfach ist, Spiele zu entfernen, und dass es daher wichtig ist, sie zu erhalten. Sie schrieben folgendes auf ihrer Website:

Die Zensur entscheidet stillschweigend, welche Spiele man kaufen kann.

Wir wehren uns.

Manche Spiele verschwinden. Nicht, weil sie das Gesetz gebrochen haben, sondern weil jemand entschieden hat, dass es sie nicht geben sollte.

Die Spiele sind hier zu finden (GOG.com), aber es ist erwähnenswert, dass dieses Angebot nicht mehr verfügbar ist.