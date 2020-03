GOG präsentiert neue, unglaublich verbraucherfreundliche Rückerstattungsrichtlinien

Die meisten Spieler scheinen gut mit CD Projekt Red und ihrer Plattform GOG auszukommen. Die Polen verkaufen DRM-freie Spiele für den PC und haben einen Client am Start, auf dem die meisten großen Dienste oberflächlich zusammengeführt werden. Natürlich gibt es immer Raum für Verbesserungen und genau das muss sich auch CD Projekt gedacht haben, als sie letzte Woche beschlossen haben, eine der besten Rückgaberichtlinien anzubieten, die wir je gesehen haben.

Auf GOG erfahren wir, dass Spieler "bis zu 30 Tage nach dem Kauf eines Produkts eine vollständige Rückerstattung erhalten werden, selbst wenn [sie ein Produkt] heruntergeladen, gestartet und abgespielt haben." Die Richtlinien wurde außerdem mit dem Verweis aktualisiert, dass selbst "Vorbestellungen während des gesamten Vorbestellungszeitraums [...] und 30 Tage nach dem Veröffentlichungsdatum erstattet werden können."

Das alles klingt fast schon zu gut, um wahr zu sein - da die Spiele DRM-frei sind, ist fast abzusehen, wie diese Regeln missbraucht werden. Die Plattform endet ihren Eintrag zu diesen unglaublich großzügigen Regeln deshalb mit dem Appell, einfach kein Arschloch zu sein:

"Wir vertrauen darauf, dass du dich vor dem Kauf ausreichend informiert hast, und werden deshalb nur dann auf diese aktuelle freiwillige Rückerstattungsrichtlinie zurückgreifen, wenn das erworbene Spiel nicht so wie vorgesehen funktioniert.

Aus diesem Grund kannst du so oft Rückerstattungen anfragen, wie du möchtest. Wir werden uns jedoch das Recht vorbehalten, in Einzelfällen Anfragen zur Rückerstattung abzulehnen.

Wir bitten dich deshalb darum, all die Zeit und harte Arbeit zu würdigen, die in die von dir gespielten Spiele geflossen ist. Und daran zu denken, dass Rückerstattungen kein Ersatz für Bewertungen sind. Hast du ein Spiel durchgespielt und dir hat es nicht gefallen, kannst du eine Rezension verfassen. Außerdem bitten wir dich darum, unser Vertrauen nicht auszunutzen und ungebührlich oft Rückerstattungen für Spiele anzufragen. Mach das nicht. Niemand mag solche Leute."

Wir hoffen sehr, dass dieser Schritt CD Projekt Red am Ende nicht auf die Füße fällt. Verbraucherfreundlichere Regeln würden der wunderbaren Welt der Videospiele wirklich nicht schaden, doch wie so vieles im Leben kommt es auf uns an, diese Werkzeuge richtig und verantwortungsbewusst zu nutzen.