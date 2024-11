GOG kündigt neues Konservierungsprogramm an

HQ

Während sich Spiele und Technologie weiterentwickeln, fühlt es sich so an, als würden die Titel, die in der Vergangenheit großartig waren, zurückgelassen. In den letzten Jahren hat dies dazu geführt, dass immer mehr Forderungen nach dem Erhalt von Wild erhoben wurden, damit wir diese Kunstwerke nicht verpassen. Einige Unternehmen wie Nintendo haben vor allem für Aufsehen gesorgt, als sie die Möglichkeiten zum Zugriff auf alte Spiele eingestellt haben, wie die 3DS und Wii U eShops, die Anfang des Jahres geschlossen wurden.

Die PC-Gaming-Seite GOG versucht mit ihrem neuen Preservation Program jedoch genau das Gegenteil zu tun. Die Initiative hofft, die Kompatibilität zwischen älteren Spielen und moderneren Geräten zu erhalten, wobei der Schwerpunkt auf PC-Spielen liegt.

Bereits jetzt sind 100 Spiele im Programm enthalten. Titel wie Resident Evil 2, Resident Evil 3, System Shock 2, The Witcher, Sim City 3000 und viele mehr werden von GOG aufbewahrt, was bedeutet, dass es sie auf absehbare Zeit geben wird.

Hier erfährst du mehr über das GOG Preservation Program.