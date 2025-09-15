GOG hat Pläne, Nintendo-Klassiker eines Tages zu portieren und zu bewahren

HQ

GOG war schon immer dafür bekannt, dass es der Bewahrung von Spielen Priorität einräumt, und diese Mission setzt es bis heute fort. Mit seiner Dreamlist präsentiert GOG die Spiele, die es gerne auf seine Plattform bringen würde, auch wenn einige von ihnen so aussehen, als wären es Träume, die nie Realität werden, wie Super Mario 64.

Im Gespräch mit Automaton sprach Piotr Gnyp, Senior PR Rep von GOG, über die Zukunftspläne des Unternehmens und seine großen Ambitionen. "Im Moment konzentriert sich GOG auf PC-Spiele, aber das bedeutet nicht, dass wir hier aufhören wollen. Unser langfristiges Ziel ist es, die ultimative Anlaufstelle für klassische Spiele zu werden, wo auch immer sie herkommen", sagte Gnyp.

"Und seien wir ehrlich: Wenn PC-Spiele ständig auf Konsolen portiert werden, warum sollte es dann nicht auch umgekehrt passieren? Wir sehen bereits, dass neue PlayStation-Titel wie God of War oder Horizon Zero Dawn auf GOG erscheinen, was zeigt, dass in der Branche bereits einige Veränderungen stattfinden", fuhr er fort. "Wenn man dann noch die sich entwickelnde Landschaft der Konsolenemulation hinzufügt, wird die Idee, alte Konsolentitel auf dem PC zu spielen, viel realisierbarer als noch vor ein paar Jahren. Also ja, auch wenn einige Dreamlist-Einträge heute weit hergeholt erscheinen mögen, spiegeln sie einen echten Wunsch unserer Community wider. Und das ist für uns immer ein Hören wert."

Nostalgische Favoriten haben durch GOG neues Leben erhalten, wie zum Beispiel Capcoms Dino Crisis. Die Verhandlungen, um diese Spiele auf GOG zu bringen, brauchen jedoch Zeit, und die Macht liegt immer noch in den Händen der IP-Inhaber. Ob Nintendo ähnliche Angebote machen wird, ist nicht bekannt, aber vielleicht kann GOGs Dreamlist eines Tages Realität werden.