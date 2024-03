Godzilla x Kong-Regisseur hat bereits Pläne für eine Fortsetzung

HQ

Das Monsterverse von Warner und Legendary hat unbestreitbar eine ziemlich seltsame Reise hinter sich, und von seinen Anfängen mit dem überraschend geerdeten und realistischen Godzilla ist der Kontrast zu Godzilla vs. Kong gelinde gesagt auffällig. Farbenfroh, extravagant und frech mit einer gehörigen Portion Inspiration aus japanischen Animes, ein Thema, das sich mit Godzilla x Kong: The New Empire fortsetzen wird.

Die Kritiker mögen es nicht geliebt haben, und hier bei Gamereactor waren wir sicherlich nicht beeindruckt vom neuesten Film der Monsterverse-Reihe. Aber das hielt Godzilla vs. Kong nicht davon ab, eine mehr als anständige Menge Geld einzuspielen, und wenn man davon ausgeht, dass The New Empire den positiven Trend fortsetzt, ist der Regisseur Adam Wingard mit Ideen für weitere Filme bereit.

In einem Interview mit Discuss Film sagte er kürzlich folgendes über die Filme und ihre Zukunft:

"Die ganze Idee, dass, wenn man zwei Filme gemacht hat, man vielleicht einfach einen dritten machen sollte, weil, wie du gesagt hast, da eine Trilogie drin steckt. Ich glaube definitiv, dass da noch mehr Geschichte steckt, und ich denke, dass ich noch mehr zu erzählen habe.

Aber es hängt einfach davon ab, wie Godzilla x Kong: The New Empire funktioniert und wie sich die Dinge entwickeln. Ich weiß, das klingt wie eine bullshit-diplomatische Antwort. Aber die Wahrheit ist, wenn ich ganz ehrlich zu dir bin.

Ich habe noch mehr Geschichte mit diesen Monstern zu erzählen und ich weiß, wohin ich damit gehen würde, und ich würde mich sehr freuen, wenn ich für ein weiteres zurückkommen könnte, wenn es klappt!"

Godzilla x Kong: The New Empire öffnet am 29. März.

Hofft ihr auf weitere Monsterverse-Filme?