Godzilla x Kong Fortsetzung bekommt ersten Teaser und offiziellen Untertitel: Supernova

Legendary Pictures hat den Titel für den nächsten Teil des Monsterversums und die Fortsetzung von Godzilla x Kong: The New Empire bekannt gegeben. Es wird Titel Godzilla x Kong: Supernova sein, und die Produktion hat jetzt begonnen, mit einem Veröffentlichungsdatum am 26. März 2027, genau drei Jahre nach dem letzten Film.

Das Monsterverse von Legendary hat sich zu einem der erfolgreichsten Film-Franchises von Warner Bros. entwickelt, mit einem stetigen Tempo an neuen Filmen, die mit TV-Shows gemischt werden (wie die animierte Skull Island-Serie auf Netflix oder Monarch: Legacy of Monsters auf Apple TV+, die auch eine zweite Staffel bekommt).

Grant Sputore, Regisseur des Sci-Fi-Thrillers I Am Mother, wird mit Godzilla x Kong: Supernova sein Regiedebüt mit großem Budget geben, mit einer Besetzung, die hauptsächlich aus neuen Gesichtern wie Kaitlyn Dever, Jack O'Connell, Matthew Modine, Delroy Lindo, Alycia Debnam-Carey und Sam Neill besteht. Das einzige wiederkehrende Darstellermitglied wird Dan Stevens sein.

Godzilla-Fans glauben, dass SpaceGodzillla in diesem Spiel auftauchen wird

Jetzt startet eine virale Marketingkampagne mit dem kurzen Teaser, der eine Telefonnummer zeigt, die Sie anrufen oder per WhatsApp senden können, um Updates zu den neuen Monstern zu erhalten, die im Film auftreten werden, (240) MON-ARCH / (+1-240-666-2724).

Es wurde auch gemunkelt, dass sich dieser neue Film mehr an Godzillas Mythologie anlehnen würde, da sich die beiden vorherigen Filme mehr auf den großen Affen konzentrierten. Der Titel deutet bereits an, dass etwas aus dem All kommen könnte... und die Fans erwarten, dass SpaceGodzilla eine Rückkehr aus dem Toho-Film von 1994 feiert.

Wir werden etwas weniger als zwei Jahre warten müssen, um zu wissen, dass Godzilla x Kong: Supernova derzeit am selben Tag wie der Film The Legend of Zelda von Sony veröffentlicht werden soll.