Godzilla-Videospiele könnten kurz vor einer großen Rückkehr stehen

Toho, das Unternehmen hinter beliebten japanischen Filmen und TV-Shows wie Godzilla Minus One, Jujutsu Kaisen und den Werken von Studio Ghibli, will seine Globalisierung in den kommenden Jahren beschleunigen, insbesondere wenn es um Godzilla geht.

In einem Bericht von Bloomberg Japan hat Toho Pläne für Godzilla enthüllt, Bereiche jenseits von Film und Fernsehen zu erkunden und in Heimvideospiele, Merchandise und Attraktionen vorzudringen. Godzilla ist natürlich schon früher in Videospielen aufgetaucht und hat sich kürzlich dem Fortnite-Roster neben dem ebenfalls massiven Tier King Kong angeschlossen.

Aber im Gegensatz zu diesen Kollaborationsprojekten scheint es so, als würde sich dies mehr auf Godzilla als zentralen Charakter innerhalb eines Spiels konzentrieren. Vielleicht sogar einen spielbaren Godzilla? Wie wir wissen, dauern die Entwicklungszyklen von Videospielen heutzutage Jahre, und so wird es wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis diese Godzilla-Spiele ans Licht kommen, aber jetzt wissen wir, dass sie konzipiert werden.