Godzilla und Kong werden nächstes Jahr wieder dabei sein

Das Monsterverse wird nächstes Jahr offiziell erweitert, da die Produktionsfirma Legendary angekündigt hat, dass eine Fortsetzung von Godzilla vs. Kong im Jahr 2024 erscheinen soll. Als Teil eines kurzen neuen Teaser-Trailers wird uns gesagt, dass dieser Film als Godzilla x Kong: The New Empire bekannt sein wird, was darauf hindeutet, dass der Film die Ereignisse nach dem kolossalen Schwergewichtskampf zwischen der radioaktiven Eidechse, dem Riesenaffen und dem Roboter-Gegenstück des ersteren untersuchen wird.

Während Legendary die Details der Handlung des Films größtenteils unter Verschluss gehalten hat, wissen wir, dass der Film eine neue Bedrohung durch die Hollow Earth untersuchen wird und dass Kong und Godzilla sich erneut zusammenschließen werden, um die Welt vor der Verwüstung zu retten.

Schauen Sie sich den Teaser für den Film unten an und lassen Sie uns wissen, was Sie in dieser Fortsetzung sehen möchten.