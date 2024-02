Godzilla und Kong sollen im kommenden Film eine "Buddy-Cop"-Dynamik haben

HQ

Das Monsterverse ist ein sehr seltsames Kinouniversum. Oft kann es sehr erwachsen sein, wenn man sich die menschliche Wirkung ansieht, die urzeitliche Monsterkämpfe haben können, und sie auf eine fast schon horrorartige Art und Weise präsentiert. Dann, in der nächsten Minute, ist es chaotisch und actiongeladen und albern, fast ohne menschliches Element. Wir haben dies mit Godzilla in Godzilla: King of the Monsters und Kong: Skull Island in Godzilla vs. Kong gesehen. Jetzt scheint es wieder zu passieren, dass Godzilla x Kong: The New Empire nach Monarch: Legacy of Monsters aufnimmt.

Wir sagen das, weil Empire die Gelegenheit hatte, mit Regisseur Adam Wingard zu sprechen, der bei dem kommenden Streifen Regie führt. In diesem Interview geht Wingard sogar so weit, zu verraten, wie Godzilla und Kong im Film zusammenarbeiten werden, und es scheint ausgerechnet von Lethal Weapon inspiriert zu sein.

"Es gibt eine Art Waffenstillstand – Godzilla hat die Kontrolle über die Oberflächenwelt und Kong ist unten in der Hohlen Erde. Es hieß nicht: 'Okay, ruf mich an, wenn etwas schief geht, Kong. Und ich, Godzilla, werde zur Rettung eilen! Die dysfunktionale Beziehungsdynamik zwischen Kumpel und Cop ist wahrscheinlich die beste, um Godzilla und Kong zu beschreiben.

"Meine Einflüsse sind immer mit den 80ern verbunden, und die 80er waren primär für [diese] Storyline. Es gibt viele Missverständnisse - die Art und Weise, wie die Monster kommunizieren, ist nicht einfach."

Godzilla x Kong: The New Empire werden sich die beiden Urbestien zusammentun, um sich der affenartigen Bedrohung durch Skar King zu stellen. Wir werden sehen, wie diese Buddy-Cop-Dynamik funktioniert, wenn der Film am 29. März 2024 in die Kinos kommt.