Godzilla und Kong besuchen ab 11. Mai Call of Duty: Warzone

Activision hat endlich die Gerüchte bestätigt: Das Godzilla vs. Kong Crossover kommt ab dem 11. Mai zu Call of Duty: Warzone und die beiden legendären Monster besuchen...

Heute werden neue Inhalte für Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Vanguard verfügbar gemacht, da Infinity Ward die Veröffentlichung des Content-Updates "Saison 2:...

Call of Duty: Activision beschützt Spieler mit Schadensschild vor Cheatern

am 23. Februar 2022 um 16:37 NEWS. Von Jonas Mäki

Activision Blizzard hat ihrem Anti-Cheat-System Ricochet in Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Warzone eine interessante Neuerung hinzugefügt. Wie das Unternehmen...